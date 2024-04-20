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أرمينيا توافق على إعادة 4 قرى إلى أذربيجان

ممر حدودي بين أرمينيا وأذربيجان «وكالات»
21 ابريل 2024 01:48

باكو (وكالات)

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حجي زاده، أمس، أن أرمينيا وافقت على إعادة أربع قرى تقع ضمن نطاق حدودها إلى أذربيجان.
وكتب حاجي زاده على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن القرى الأربع ظلت تحت سيطرة أرمينيا منذ أوائل التسعينيات وأن عودتها تمثل «حدثا تاريخيا طال انتظاره».
وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان إن البلدين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن أربعة مناطق حدودية متنازع عليها. وذكرت أذربيجان أن إعادة القرى هي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي صراعا منذ أكثر من 3 عقود بين الدولتين. والاتفاق الذي تسنى التوصل إليه في اجتماع ترأسه نواب رئيسي وزراء البلدين، هو أوضح علامة حتى الآن على التقدم الذي أحرزه كلا الطرفين.

أرمينيا
أذربيجان
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