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ترامب يرجئ تجمعاً انتخابياً في نورث كارولينا بسبب الطقس

تخيم السحب العاصفة على تجمع انتخابي لترامب، قبل وقت قصير من تأجيل الحدث في كارولاينا الشمالية
21 ابريل 2024 08:33

أرجأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت تجمّعاً انتخابياً، بسبب ظروف الطقس، وفقا لصحافيي وكالة فرانس برس.
وكان مرتقبا أن يكرّر ترامب أمام مناصريه في ولاية نورث كارولينا التعبير عن غضبه الشديد من الإجراءات القانونية غير المسبوقة التي تطاله.
وقال ترامب في كلمة بثت من المكان الخارجي الذي تجمع فيه أنصاره "نريد أن نتأكد من أن الجميع آمنون أولا وقبل كل شيء، لذلك طلب منا أن نطلب من الناس مغادرة المكان والبقاء في أمان". وأضاف "يبدو أن هناك رعدا وبرقا... أعتقد أننا سنضطر إلى تأجيل ذلك إلى وقت آخر".

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المصدر: وكالات
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