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واشنطن: 5 وحدات عسكرية إسرائيلية ارتكبت انتهاكات حقوقية قبل حرب غزة

جندي إسرائيلي (أرشيفية)
1 مايو 2024 01:19

واشنطن (وكالات)

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أكدت الحكومة الأميركية، أمس، أنها حددت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها 5 وحدات عسكرية إسرائيلية قبل بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي. 
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل: «وجدنا خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن حوادث فردية لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قبل 7 أكتوبر، ولم يحدث أي منها في غزة». 
وأضاف باتيل: «لقد عالجت أربع من هذه الوحدات هذه الانتهاكات بشكل فعال، وهو ما نتوقع من الشركاء القيام به». وفيما يتعلق بالكتيبة الخامسة، شاركت الحكومة الإسرائيلية «معلومات إضافية» مع الولايات المتحدة ولا تزال الحكومتان تجريان محادثات حول هذا الموضوع.

إسرائيل
فلسطين
غزة
واشنطن
وزارة الخارجية الأميركية
حقوق الإنسان
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