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ارتفاع نسبة الفقر إلى 90% في غزة

فلسطيني يقف قرب خيمته في رفح (أ ف ب)
2 مايو 2024 02:29

غزة (الاتحاد)

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أعلنت مصادر فلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع نسبة البطالة في غزة إلى 75 بالمئة، مع زيادة الفقر إلى أكثر من 90 في المائة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المصدر: «في ظل الحرب الإسرائيلية ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90 في المائة بغزة». وتابع: «كما توقفت ما نسبته 95 في المائة من المنشآت الاقتصادية في القطاع عن العمل تماماً بسبب القصف والتدمير».
وشدد على أن «العمال في غزة يعيشون ظروفاً إنسانية غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75 في المائة مقارنة مع 46 في المائة قبل الحرب، واستمرار الحصار للعام 18 على التوالي».
وأضاف المصدر أن «إسرائيل قتلت آلاف العمال الفلسطينيين خلال الحرب على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني»، مشيراً إلى أن «أكثر من 200 ألف شخص فقدوا وظيفتهم خلال أول 3 شهور من الحرب، بينهم قرابة 5 آلاف صياد أسماك».

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فلسطين
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