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المغرب يحبط مخططا داعشيا لمهاجمة منشآت حيوية وأمنية

المغرب يحبط مخططا داعشيا
3 مايو 2024 17:32

أعلن المغرب، اليوم الجمعة، تفكيك خلية إرهابية من خمسة عناصر موالية لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تعتزم تنفيذ هجمات تستهدف منشآت حيوية وأمنية.
وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لوزارة الداخلية المغربية "تم تفكيك خلية إرهابية تتكون من خمسة عناصر موالين لتنظيم داعش الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 22 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، بحسب وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف البيان أنه "جرى توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بكل من الدار البيضاء، وطنجة، وتطوان، ومرتيل، والجماعة القروية أوناغا بإقليم الصويرة، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل مشاريعهم الإرهابية انطلاقا من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح هذه المديرية". وأوضح المصدر أنه في هذا الإطار، أظهرت المعطيات الأولية للبحث أن المشتبه فيهم، الذين بايعوا القائد المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، أبدوا عزمهم تنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومؤسسات أمنية، بالموازاة مع انخراطهم في حملات تحريضية على العنف.
وأشار البيان إلى أن أحد أعضاء هذه الخلية، على دراية بمجال الإلكترونيات، قد خطط لصناعة عبوات ناسفة.
وتمكنت قوات الأمن المغربية، منذ 2003، من تفكيك 210 خلايا إرهابية، وتوقيف ما يزيد عن 4304 أشخاص، حسب معطيات رسمية.

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المصدر: د ب أ
المغرب
تفكيك خلية
خلية إرهابية
داعش
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