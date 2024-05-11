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السعودية ترحب بتبنّي الجمعية العامة قراراً بشأن أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

السعودية ترحب بتبنّي الجمعية العامة قراراً بشأن أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
11 مايو 2024 10:34

رحبت المملكة العربية السعودية بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً يقرُّ بأن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من ميثاقها، ويمنحها حقوقاً ومزايا إضافية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكلٍ إيجابي في هذه المسألة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن هذا القرار يعبّر عن الإجماع الدولي مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة في إطار حل الدولتين.
ودعت الخارجية السعودية في بيانها الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى التحلي بمسؤوليتهم التاريخية وعدم معارضة الإجماع الدولي والوقوف أمام الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.

 

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المصدر: وام
السعودية
فلسطين
وزارة الخارجية السعودية
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