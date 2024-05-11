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روسيا تعلن سيطرتها على 6 مناطق شرقي أوكرانيا

مبانٍ متضررة في خاركيف بأوكرانيا (رويترز)
12 مايو 2024 01:30

كييف (وكالات) 

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أعلنت روسيا أمس، أن قواتها سيطرت على 6 قرى في شرق أوكرانيا، حيث تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.
وحققت القوات الروسية، مؤخراً تقدماً محدوداً ضد الجيش الأوكراني الذي يعاني من نقص في الأسلحة والمجندين.
وفي أحدث تقدم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، على «تلغرام»، أن قواتها سيطرت على قرى بوريسيفكا وأوغيرتسيف وبليتينيفكا وبيلنا وستريليتشا في منطقة خاركيف قرب الحدود مع روسيا، وكذلك قرية كيراميك في منطقة دونيتسك.
من الجانب الأوكراني، قال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف على منصات التواصل الاجتماعي «تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً»، مشيراً الى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أنّ معارك عنيفة تجري على «طول خط الجبهة» في منطقة خاركيف التي تقع في معظمها تحت سيطرة قواته منذ سبتمبر 2022.
وقال: «يجب علينا تعطيل العمليات الهجومية الروسية وإعادة زمام المبادرة إلى أوكرانيا».
من جهته، قال مسؤول عسكري أوكراني كبير، إنّ القوات الروسية تقدّمت كيلومتراً واحداً داخل أوكرانيا، حيث تحاول «إنشاء منطقة عازلة» في خاركيف وفي منطقة سومي المجاورة لمنع شنّ هجمات على الأراضي الروسية.
وكثّفت القوات الأوكرانية هجماتها داخل الأراضي الروسية والمناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، خصوصاً على البنية التحتية للطاقة.
وفي السياق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس بأن «إعلانات حزم المساعدات الجديدة من الغرب لأوكرانيا، ليست كافية».وقال زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «حزمة المساعدات المفيدة حقاً لأوكرانيا، هي الأسلحة التي يتم تسليمها مباشرة إلى البلاد، وليس مجرد الإعلان عن هذه الخطط».
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عن تخصيص أسلحة جديدة لكييف بقيمة 400 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، تتحدث الإدارة عن التقدم التدريجي للقوات المسلحة الروسية في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر متوقع في المستقبل، بحسب قولها.

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