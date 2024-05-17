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بوتين يختتم زيارته الرسمية إلى الصين

الرئيس الروسي والرئيس الصيني في بكين
17 مايو 2024 07:57

يختتم بوتين زيارته الرسمية التي بدأها أمس للصين بمدينة هاربين بإقليم هيلونغجيانغ الذي تربطه علاقات تجارية وثقافية طويلة الأجل مع روسيا حيث سيقوم بجولة في معرض روسي صيني ومنتدى للتعاون.

ويعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للتجارة بالقرب من الحدود الروسية في شمال شرق الصين، وذلك غداة لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ والتعهد "بعصر جديد" من الشراكة الاستراتيجية.

وخلال مراسم هيمنت عليها مظاهر الفخامة، وقع بوتين وشي بيانا مشتركا أمس الخميس أشادا فيه "بالعصر الجديد".

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وأكد البيان المشترك على الشراكة غير المحدودة التي أعلنها الجانبان في فبراير 2022.

ويرافق بوتين وفد تجاري كبير يضم وزير المالية أنطون سيلوانوف ورئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب عدد من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الأعمال.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان بوتين سيتوقف في محطات أخرى في آسيا.

المصدر: وكالات
روسيا
بكين
بوتين
الصين
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