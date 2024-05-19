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الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى العودة في شمال غزة

عناصر من الجيش الإسرائيلي (أرشيفية)
20 مايو 2024 01:38

غزة (الاتحاد) 

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أفادت مصادر طبية فلسطينية، أمس، بأن قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، ما يحول دون تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى. 
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أمس، عن المصادر قولها إن «مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت المستشفى بقذائف عدة قبل أن تحاصره، وتمنع المدنيين والطواقم الطبية من الدخول إليه أو الخروج منه، ما تسبب بصعوبة تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى، مشيرة إلى أن «الجيش الإسرائيلي أعاد تجريف محيط مستشفى العودة».
 بدورها، حذرت مصادر طبية في غزة من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات، والتي أصبح رصيدها صفراً في المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة، الأمر الذي يعرض حياة المرضى للخطر، مناشدة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية كافة العمل على توفير الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية، وإدخالها إلى القطاع لتجنب كارثة صحية وشيكة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وإغلاقه لمعابر قطاع غزة كافة.

الجيش الإسرائيلي
فلسطين
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غزة
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