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الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.. في سطور

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
20 مايو 2024 09:34

 ولد إبراهيم رئيسي  في العام 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد.

 تولى  سنة 1980 النيابة العامة في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته. 

 في العام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.

 بعد رحيل الخميني تم تعيين رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من العام 1989 وحتى 1994.

 ومن سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى العام 2004.

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 كان رئيسي من العام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

 ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في السادس من أبريل لعام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

 ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 بالمئة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين.

 تولى رئيسي رئاسة البلاد في 4 أغسطس 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.



  • وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية " مهر" وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم.

    وكانت المروحية قد تعرضت أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة تسببت في صعوبة تحديد مكان الحادث، وأعاقت عمل فرق الإنقاذ خلال محاولتها الوصول إلى المنطقة.

 

 

المصدر: وكالات
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