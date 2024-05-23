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واشنطن تستقبل الرئيس الكيني

بايدن مصافحاً الرئيس الكيني ويليام روتو
24 مايو 2024 01:42

واشنطن (وكالات) 

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استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الكيني ويليام روتو في أول زيارة دولة يقوم بها زعيم أفريقي للولايات المتحدة منذ 16 عاماً، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، بجدية لبناء نفوذ في قارة تنسج علاقات أوثق مع دول خلاف الصين وروسيا، أكبر منافسي واشنطن.  
وقالت وكالة بلوميبرج للأنباء إن زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو إلى البيت الأبيض، أمس، تأتي في الوقت الذي يفقد فيه التزام الرئيس جو بايدن بالانخراط مع الدول الأفريقية الزخم، بسبب الحروب في أوكرانيا وغزة والمنافسة الاقتصادية مع الصين.
ونقلت وكالة بلومبرج عن نيك تشيزمان، أستاذ الديمقراطية في جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة قوله، في اتصال عبر الهاتف، إن الدول الأفريقية «تريد الاستفادة من جميع الأطراف، وتستاء من أن يتم إجبارها على الاختيار بينها»، مبرزاً التحدي الذي يواجهه بايدن لخطب ود زعماء القارة.  
وكانت آخر زيارة دولة قام بها زعيم أفريقي إلى الولايات المتحدة عام 2008، عندما استقبل الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الغاني حينذاك جون كوفور.

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