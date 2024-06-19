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مسؤول فلسطيني: إسرائيل دمرت 70% من مرافق رفح وبنيتها التحتية

قاعة المسافرين محترقة في معبر رفح (رويترز)
20 يونيو 2024 01:03

غزة (الاتحاد)

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قال رئيس بلدية مدينة رفح، أمس، إن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 70% من مرافق المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة وبنيتها التحتية.
ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس البلدية قوله إن القوات الإسرائيلية دمرت أيضاً مربعات سكنية بأكملها في منطقة «الحي السعودي» في رفح، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يدمر مدينة رفح ومخيماتها بـ«منهجية».
وقال سكان ومسعفون فلسطينيون إن دبابات إسرائيلية تدعمها الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة، توغلت أكثر في غرب مدينة رفح، أمس، فيما قتلت القوات الإسرائيلية 8 فلسطينيين.
وذكر السكان، أن الدبابات توغلت في 5 أحياء بعد منتصف ليل الثلاثاء، وأن خيام العائلات النازحة في منطقة «المواصي» بغرب القطاع تعرضت لقصف وإطلاق نار كثيفين.
وأفاد مسعفون ووسائل إعلام فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قتلت 8 فلسطينيين في «المواصي»، وفرَّت عائلات كثيرة إلى الشمال في حالة ذعر.
وأشار سكان إلى أن الجيش الإسرائيلي نسف منازل عدة في غرب رفح، التي كانت تؤوي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الشهر الماضي عندما بدأت إسرائيل هجومها البري.

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