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استطلاع أممي: 80% من الأشخاص يريدون مزيداً من الجهود لحماية المناخ

استطلاع أممي: 80% من الأشخاص يريدون مزيداً من الجهود لحماية المناخ
21 يونيو 2024 01:02

نيويورك (د ب أ)

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أفاد استطلاع أجرته الأمم المتحدة أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص عبَّروا عن رغبتهم بأن تظهر حكوماتهم مزيداً من الالتزام بشأن حماية المناخ.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، إن 86% عبَّروا عن تأييدهم بأن تضع دولهم خلافاتها الجيوسياسية جانباً، وأن تعمل معاً على حماية المناخ.
وقال أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إنهم يفكرون في أزمة المناخ يومياً أو أسبوعياً على الأقل.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه قد تم طرح 15 سؤالاً على أكثر من 75 ألف شخص في 77 دولة، منها ألمانيا، في الاستطلاع - الذي يعد الأوسع في العالم والثاني من نوعه الذي يركز فقط على تغير المناخ.

حماية المناخ
التغير المناخي
المناخ
تغير المناخ
أزمة المناخ
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
التغيرات المناخية
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