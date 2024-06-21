قتلى وآلاف المنكوبين في النيجر بسبب الأمطار والفيضانات

تسببت الأمطار الغزيرة في النيجر، في حدوث فيضانات خطيرة أدت إلى مقتل 21 شخصاً وتضرر 6 آلاف آخرين منذ نهاية مايو الماضي، وفق ما أعلن مسؤولون أمس "الخميس".

وقال الكولونيل بو بكر باكو المدير العام للحماية المدنية في النيجر في تصريح له عبر التلفزيون العام: "إنه حتى 20 يونيو، لدينا في كل أنحاء البلاد 5926 منكوباً و21 حالة وفاة بينها 8 بسبب الغرق و13 بسبب انهيار منازل"، مضيفاً أنه تم تسجيل 26 إصابة ونفوق نحو 4000 رأس من الماشية بسبب الفيضانات، مشيراً إلى أن منطقة مارادي (وسط جنوب) هي الأكثر تضرراً مع 14 قتيلاً و2404 منكوبين.

ووفقاً لهيئة الأرصاد الجوية في النيجر، فإن هذه الأمطار الغزيرة ترجع إلى تغير المناخ الذي يؤثر منذ سنوات على هذه الدولة.