السبت 22 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برشلونة بصدد إنهاء التأجير السياحي للشقق

برشلونة بصدد إنهاء التأجير السياحي للشقق
22 يونيو 2024 13:55

 تسعى برشلونة إلى وضع حد لتأجير الشقق السياحية بحلول عام 2029، لتسهيل الوصول إلى السكن للمقيمين، على ما أعلن، الجمعة، رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة في شمال شرق إسبانيا، والتي تستقبل ملايين السياح سنوياً.
وأكد رئيس بلدية برشلونة، الاشتراكي جاومي كولبوني، خلال مؤتمر صحفي أن «برلمان كاتالونيا يسمح لنا» منذ الآن «بعدم تجديد تراخيص الشقق السياحية»، وهو ما «سيتيح لنا بإعادة 10 آلاف مسكن إلى سوق الإيجار أو البيع».
وبحسب البلدية، فإن تراخيص الشقق السياحية، التي جُددت لخمس سنوات في نوفمبر الفائت، ستنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2028.
ويعني ذلك أنه «اعتباراً من عام 2029»، إذا لم تحدث أي تغييرات، فإن «الشقق السياحية كما نراها اليوم ستختفي من مدينة برشلونة»، بحسب رئيس البلدية.
ولتنفيذ هذا الإجراء، تريد برشلونة استخدام مرسوم وافق عليه البرلمان الإقليمي في كاتالونيا العام الماضي، والذي ينظم عدد أماكن الإقامة المرخصة للاستخدام السياحي في المدن التي يكون فيها الضغط العقاري أكبر.
وبرر المجلس البلدي في بيان أن «المدينة لا يمكن أن تسمح بمثل هذا العدد الكبير من الشقق لاستخدامها في النشاط السياحي في سياق تظهر فيه صعوبة الوصول إلى السكن والآثار السلبية للاكتظاظ السياحي».
وبحسب كولبوني، الذي يعتبر السكن المشكلة «الرئيسية» في برشلونة، فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 68% خلال السنوات العشر الماضية في عاصمة إقليم كاتالونيا، حيث يوجد حالياً 10101 منزل مرخص كشقق سياحية.
وعلقت برشلونة، في السنوات الأخيرة، إصدار تراخيص جديدة بقيادة رئيسة بلدية المدينة السابقة آدا كولاو (2015-2023)، الناشطة السابقة في مجال حقوق السكن، وذلك من أجل تنظيم التوسع السياحي للمدينة، الوجهة الرائدة للزوار الأجانب إلى إسبانيا.
لكن هذا لم يمنع آثار السياحة المفرطة من الاستمرار في التأثير على الإسكان، خاصة منذ نهاية جائحة كوفيد.

 

أخبار ذات صلة
«جناح ليفربول» هدف برشلونة في «الميركاتو»
مؤتمر أكاديمي يناقش التأثير الكبير لـ«ألف ليلة وليلة»
المصدر: آ ف ب
برشلونة
إسبانيا
آخر الأخبار
هابيك (يسار الصورة) يصافح تشينغ شانجي مدير وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية
الأخبار العالمية
برلين وبكين تبحثان زيادة الرسوم الأوروبية على شركات الصين
اليوم 17:28
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة دونيتسك
الأخبار العالمية
قتلى في هجوم صاروخي على دونيتسك
اليوم 17:08
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً
الرياضة
كأس رئيس الدولة للخيول العربية تجمع «النخبة» في إيطاليا غداً
اليوم 17:00
الأردن يعلن العثور على متفجرات داخل منزل في العاصمة
اقتصاد
الأردن يعلن العثور على متفجرات داخل منزل في العاصمة
اليوم 16:56
البطولة السادسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر
الرياضة
البطولة السادسة من كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في مصر
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©