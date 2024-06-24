الصين تصدر تحذيراً من أمطار غزيرة

من المتوقع هطول أمطار غزيرة على الصين حيث تمّ تفعيل الإنذار الأحمر الإثنين، في عدّة مناطق خصوصاً في الوسط، حسبما حذرت السلطات غداة وقوع انهيار أرضي مميت.

وتطال أمطار غزيرة جزءاً كبيراً من البلاد، من يونان في جنوب غرب البلاد المتاخمة لفيتنام إلى مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرقاً القريبة من شنغهاي وهونان في الوسط.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية الإثنين، إنّ الإنذار الأحمر الذي يتوافق مع أعلى مستوى في الصين، تمّ تفعيله في أجزاء من هذه البلاد الشاسعة حيث من المتوقع أن يسقط محلياً 270 ملم من الأمطار.

وحذّرت الأرصاد الجوية من أنّ الأمطار الغزيرة قد تستمرّ حتى الخميس.

وفي شرق الصين، أُغلق موقع هوانغشان الشهير، والمعروف بمناظره الجبلية الخلّابة، أمام الزوار.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنّه تمّ إجلاء 54 ألف شخص الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة ظروفاً مناخية قاسية ودرجات حرارة غير معتادة محلياً، تفاقمت بسبب تغيّر المناخ وفقاً لعلماء.

وأدّى انهيار أرضي الأحد في منطقة جبلية في وسط الصين إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، وفقاً لحصيلة نشرتها محطة "سي سي تي في" الرسمية.

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة قد أدّت إلى فيضانات، خصوصاً في مقاطعة غوانغدونغ في الجنوب التي تعدّ رمزاً للصناعة الصينية.

وأسفرت هذه الفيضانات عن مقتل 38 شخصاً على الأقل، وفقاً لحصيلة رسمية نُشرت الجمعة.

في الطرف الآخر من البلاد، سيطرت درجات الحرارة الحارقة في بداية الشهر على جزء كبير من الشمال، بما في ذلك العاصمة بكين حيث وصلت الحرارة محلياً إلى 40 درجة مئوية.



