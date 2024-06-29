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حركة مسلحة تسيطر على مدينة في الكونغو الديمقراطية

متمردون يتحدثون إلى سكان محليين في الكونغو الديمقراطية
29 يونيو 2024 17:43

سيطر متمرّدو حركة "ام 23" على مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أعلن مسؤول إداري لوكالة أنباء فرانس برس.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، إن "كانيابايونغا باتت بين أيدي ام 23 منذ مساء الجمعة. وهي مأساة بالفعل والسكّان منهكون".
"كانيابايونغا"، التي تبعد حوالى مئة كيلومتر عن شمال مدينة غوما، العاصمة الإقليمية لإقليم شمال كيفو والتي يحاصرها متمردو "ام 23"، تعدّ محورا استراتيجيا إلى الشمال للنفاذ إلى مدينتي "بوتمبو" و"بيني" وهما مركزان تجاريان كبيران في البلد.
يعيش في "كانيابايونغا" أكثر من 60 ألف شخص انضمّ إليهم في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف النازحين.
وقال العقيد آلان كيويوا، الذي يتولّى الإدارة العسكرية لمنطقة لوبيرو "سجّل تدفّق للنازحين من ميريكي وكيرومبا ولووفو إلى الشمال. وهذا الوضع يثير قلقنا".
والجمعة اشتدّت حدّة المعارك بين القوّات الحكومية ومتمرّدي حركة "ام 23" (حركة 23 مارس) في محيط "كانيابايونغا".
واتّسعت رقعة المعارك إلى ضواحي المدينة.
وكانت "ام 23" تقدّمت نحو "كانيابايونغا" في أواخر مايو في إقليم لوبيرو وهو رابع إقليم من مقاطعة كيفو الشمالية تتمدّد فيه الحركة الساعية أيضا إلى التقدّم جنوبا نحو إقليم جنوب كيفو.
ووصل بعض المتمرّدين وقتذاك إلى ضواحي المدينة.

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المصدر: آ ف ب
حركة ام 23
الكونغو الديمقراطية
تمرد
متمردون
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