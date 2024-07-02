ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

كوالالمبور (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام لضمان وقف إطلاق النار بقطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وقال أنور، في بيان أمس، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، والذي يتولى منصبه في أكتوبر المقبل.

وأوضح أنهما ناقشا الهجمات على فلسطين، مضيفاً أنهم على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة بالتعاون مع إندونيسيا إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.

وأشار إلى «أنهما تناولا تعزيز التعاون بين البلدين وفي نطاق رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان».

وكان الرئيس الإندونيسي المنتخب أعلن في يونيو استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ السلام لضمان وقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع إلى 37 ألفاً و925، والمصابين إلى 87 ألفاً و141، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان يومي، أن الغارات الإسرائيلية على غزة قتلت 25 شخصاً خلال 24 ساعة، فيما أصيب 81 آخرون.