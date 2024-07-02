الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
3 يوليو 2024 01:04

كوالالمبور (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ سلام لضمان وقف إطلاق النار بقطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.
وقال أنور، في بيان أمس، إنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو، والذي يتولى منصبه في أكتوبر المقبل.
وأوضح أنهما ناقشا الهجمات على فلسطين، مضيفاً أنهم على استعداد لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة بالتعاون مع إندونيسيا إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.
وأشار إلى «أنهما تناولا تعزيز التعاون بين البلدين وفي نطاق رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان».
وكان الرئيس الإندونيسي المنتخب أعلن في يونيو استعداد بلاده لإرسال قوات حفظ السلام لضمان وقف إطلاق النار في غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا الحرب على القطاع إلى 37 ألفاً و925، والمصابين إلى 87 ألفاً و141، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت الوزارة، في بيان يومي، أن الغارات الإسرائيلية على غزة قتلت 25 شخصاً خلال 24 ساعة، فيما أصيب 81 آخرون.

ماليزيا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
قوات حفظ السلام
أنور إبراهيم
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©