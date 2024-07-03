قتلى في جنوب شرق الكاريبي جراء الإعصار "بيريل"

لقي ستة أشخاص حتفهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار بيريل، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير أمس، إن بيريل، الذي تم رفع مستواه مؤقتاً إلى الفئة 5، وهو أعلى مستوى ، في وقت متأخر من يوم الإثنين ، فقد منذ ذلك الحين بعضا من شدته.

ووصل بيريل إلى اليابسة صباح "الإثنين" في جزيرة كارياكو جنوب شرق البحر الكاريبي، وهي جزء من جرينادا، كإعصار من الفئة 4. وجلب الدمار إلى كارياكو ومارتينيك الصغيرة في جرينادا، ودمر منازل وقطعت خطوط كهرباء واتصالات.

كما تضررت الدول الجزرية المجاورة من الأمطار الغزيرة والرياح القوية، بما في ذلك سانت فنسنت وجزر جرينادين وسانت لوسيا.

وارتفع عدد الوفيات المؤكدة الناجمة عن الإعصار إلى ستة، مع تسجيل ثلاثة من جرينادا، واثنتين من فنزويلا، وواحدة من سانت فنسنت وجزر جرينادين.

وقال ستيفاني دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين في نيويورك : "إن سبع وكالات مقرها في جرينادا وتسع وكالات في سانت فنسنت وجزر جرينادين سيتم تعزيزها بفرق طوارئ إضافية تابعة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة".