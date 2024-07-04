إجلاء آلاف السكان جراء حريق ضخم في كاليفورنيا

اندلع حريق ضخم شمالي كاليفورنيا ممّا استدعى إجلاء آلاف السكّان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة لموجة حرّ "خطرة للغاية"، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الأميركية الأربعاء.

وقالت السلطات إنّها أمرت حوالي 13 ألف شخص بإخلاء مناطق سكنهم بعدما التهمت النيران المستعرة منذ يوم الثلاثاء بالقرب من أوروفيل أكثر من 1400 هكتار من المساحات الخضراء.

ولا يبعد هذا الحريق سوى عشرات الكيلومترات من بلدة بارادايس التي شهدت في 2018 حريقاً أسفر عن مقتل 85 شخصاً وأصبح مذّاك الحريق الأكثر دموية في تاريخ الولاية.

والأربعاء، حذّر رئيس مديرية الإطفاء في المنطقة غاريت سجولوند من أنّ فرق الإطفاء التي تكافح النيران وعددها حوالي 400 عنصر تؤازرهم طائرات ومروحيات، تواجه ظروفاً صعبة للغاية.