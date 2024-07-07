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تحذير من إغلاق موانئ نفطية في تكساس بسبب العاصفة "بيريل"

صورة قمر صناعي للعاصفة "بيريل"
7 يوليو 2024 16:27

حذّر خفر السواحل في الولايات المتحدة من إغلاق محتمل لموانئ تكساس وبدأ في الحد من حركة السفن بسبب العاصفة المدارية "بيريل" التي من المتوقع أن تكتسب القوة مجددا وتتحول إلى إعصار قبل الوصول إلى اليابسة بحلول صباح يوم غد الاثنين عند "بورت لافاكا".
ومن شأن إغلاق الموانئ أن يوقف مؤقتا شحنات النفط الخام للمصافي وشحنات الوقود التي تنتجها كذلك.
وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن السرعة القصوى للرياح التي تأتي بها العاصفة سجلت، أمس السبت، 95 كيلومترا في الساعة.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، يشكل إنتاج النفط من حقول بحرية في خليج المكسيك نحو 14 بالمئة من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة بكمية تبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وأي تأثر للإمدادات من تلك المنطقة قد يرفع أسعار الخام الأميركي.

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