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تقرير أممي يكشف عن عدد سكان العالم خلال 60 عاماً

تقرير أممي يكشف عن عدد سكان العالم خلال 60 عاماً
12 يوليو 2024 14:22

 ذكر تقرير للأمم المتحدة أن عدد سكان العالم يواصل النمو، وسيرتفع خلال الأعوام الستين القادمة من 8.2 مليار نسمة في 2024 إلى 10.3 مليار بحلول 2080.
وأظهر تقرير «التوقعات السكانية في العالم لسنة 2024»، الذي تم تقديمه خلال ندوة صحافية في نيويورك، أن عدد سكان العالم من المرتقب أن يتراجع، تدريجياً، إلى نحو 10.2 مليار بحلول نهاية القرن.
ويشير التقرير الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تزامنا مع اليوم العالمي للسكان الذي يصادف 11 يوليو من كل عام، إلى أن واحداً من كل أربعة أشخاص في العالم يعيشون في بلدان بلغ عدد سكانها ذروته بالفعل، لافتاً إلى أن حجم السكان وصل إلى ذروته في 63 دولة ومنطقة، تضم 28 بالمائة من إجمالي تعداد سكان العالم.
وفي 48 دولة ومنطقة، تضم 10 بالمائة من سكان العالم خلال 2024، من المتوقع أن يصل حجم السكان إلى ذروته بين عامي 2025 و2054، حسب المصدر ذاته.
وفي الدول والمناطق الـ 126 المتبقية، سيستمر عدد السكان في النمو حتى عام 2054، ومن المحتمل أن يبلغ ذروته في وقت لاحق من القرن المقبل أو ما بعد 2100.
وأضاف التقرير أنه بحلول أواخر سبعينيات القرن الحادي والعشرين، من المتوقع أن يتجاوز عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، عدد الأطفال أقل من 18 عاماً.

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المصدر: وام
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