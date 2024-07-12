كوريا الحنوبية تعتزم نشر أسلحة ليزر للتصدي للمسيّرات الكورية الشمالية

تعتزم كوريا الجنوبية نشر أسلحة تعمل بالليزر مصممة لإسقاط الطائرات المسيّرة الكورية الشمالية من خلال إذابتها هذا العام، على ما أعلنت الوكالة المسؤولة عن مشتريات الأسلحة في سيول لوكالة فرانس برس الجمعة.

وأسلحة الليزر التي أطلق عليها «مشروع ستار وورز»، غير مرئية ولا تحدث ضجيجاً، ولا تتطلب ذخيرة إضافية وتعمل حصراً بالكهرباء وتكلف كل طلقة منها 2000 وون فقط (1,45 دولار) بحسب إدارة برنامج الاستحواذ في المجال الدفاعي (دابا).

ونظام «بلوك آي» الذي طورته شركة هانوا ايروسبيس، «سيوضع قيد التشغيل في الجيش هذا العام» حسبما قال المسؤول في دابا لي سانغ-يون لفرانس برس.

لا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ أن انتهت حرب 1950-1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.