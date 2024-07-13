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بريطانيا: نسعى لمعالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع في جنوب لبنان (أ ف ب)
14 يوليو 2024 01:17

بيروت (الاتحاد)

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أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي سعي بلاده لمعالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وقطاع غزة والعمل من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط.  وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان أمس، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه رئيس الحكومة من وزير الخارجية البريطاني. 
وشدد لامي على أن «توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد»، معرباً عن القلق إزاء تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير. 
  وأضاف أن بلاده «ترى أن يتم حل هذا الأمر سلميا من خلال تسوية تفاوضية»، مشيراً إلى عزمه على زيارة لبنان قريباً. 
  ويشهد لبنان زيارات واتصالات دبلوماسية عربية وأجنبية سعياً لخفض التوتر عند الحدود الجنوبية اللبنانية، وإيجاد حل للمواجهات العسكرية.
  وفي سياق آخر، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الوضع في لبنان لا يمكنه انتظار تسوية الوضع في غزة». 
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس، عن جعجع قوله، إن «فتح جبهة الجنوب خطيئة كبرى وليس خطأ»، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير حاسمة وفورية بشأن جبهة الجنوب، لناحية تطبيق القرار 1701.

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