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ألمانيا تحث مواطنيها على الانتقال من المدن إلى الضواحي

ألمانيا تحث مواطنيها على الانتقال من المدن إلى الضواحي
27 يوليو 2024 11:52

حثت وزيرة البناء الألمانية كلارا جيفيتس المواطنين على الانتقال من المدن الكبيرة إلى الضواحي، أو إلى المدن الصغيرة بسبب نقص المساكن. وقالت جيفيتس في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونج»: «الإمكانات كبيرة في المدن الصغيرة ومتوسطة الحجم على وجه الخصوص، لأنه توجد هناك أيضا مراكز رعاية نهارية للأطفال ومدارس ومتاجر وأطباء».

وأضافت: «هناك ما يقرب من مليوني منزل شاغر في ألمانيا، لكن الطلب كبير للغاية في مدننا الكبيرة أو مناطقنا الحضرية»، معلنة عزمها تقيدم استراتيجية بحلول نهاية هذا العام للدفع نحو استغلال المنازل الشاغرة في تغطية الطلب. وذكرت الوزيرة أن الكثير من الناس كانوا يغادرون مسقط رأسهم في الماضي بحثا عن العمل في المدن الكبيرة، وقالت: «الآن يوفر العمل من المنزل والرقمنة فرصا جديدة تماما للعيش والعمل في المناطق الريفية. نريد تعزيز ذلك».

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وفي ألمانيا، لا تلبي وتيرة بناء المنازل الجديدة الطلب على السكن. وكانت الحكومة الألمانية الحالية تعهد عندما تولت مهامها قبل ثلاث سنوات ببناء 400 ألف منزل سنويا.

وفي العام الماضي تم الانتهاء من بناء 295 ألف منزل فقط على مستوى ألمانيا.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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