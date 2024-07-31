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أوكرانيا تصد هجوماً على كييف بمسيرات روسية

مبنى متضرر في كييف جراء هجوم بمسيرات روسية
1 أغسطس 2024 01:08

كييف (رويترز) 

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الأزمة الأوكرانية
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قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها صدت واحدة من أكبر الهجمات الروسية بطائرات مسيرة بعيدة المدى خلال الحرب الليلة الماضية، وأسقطت جميع الطائرات المسيرة وعددها 89 أُطلقت على كييف والمنطقة المحيطة بها ومناطق أخرى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
واستهدف الهجوم، الذي يأتي بعد أكثر من 29 شهراً من اندلاع الأزمة، كييف في الأساس والمنطقة المحيطة بها، حيث قالت السلطات المحلية إنه جرى إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة.
واستمر الإنذار بوقوع غارات جوية قائماً معظم ساعات الليل.
وقالت الإدارة العسكرية في العاصمة إنه لم تُصب أي بنية تحتية مدنية أو حيوية بشكل مباشر، لكن الحطام ألحق أضراراً بأسقف ونوافذ وواجهات 13 مبنى سكنياً في المنطقة. 
وذكر متحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية لـ«رويترز» الأسبوع الماضي أن روسيا بدأت في استخدام طائرات مُسيرة جديدة رخيصة التكلفة، بعضها مزود بكاميرات، لتصوير مواقع الدفاعات الجوية الأوكرانية ونتائج ضرباتها، بينما تقوم طائرات أخرى بأعمال تمويه.
وقالت الإدارة العسكرية، إن القوات الجوية اعترضت أيضاً صاروخاً من طراز «كيه.إتش-59»، أُطلق على منطقة ميكولايف الجنوبية.
ولم تبلغ السلطات المحلية عن أي أضرار هناك حتى صباح اليوم. ولم تصدر روسيا تعليقاً بعد.

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