الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جلسة طارئة لـ«مجلس الأمن» في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
1 أغسطس 2024 01:09

طهران (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
قرقاش: الجهود الدبلوماسية أصبحت أكثر إلحاحاً وحتمية
الرئيس الإيراني يستقبل عبدالله بن زايد في طهران

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، في نيويورك، في أعقاب اغتيال هنية، في طهران. وقال دبلوماسيون: إن الاجتماع سوف يعقد بناء على طلب من إيران، وبدعم من روسيا والصين والجزائر. 
وأعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، أمس، اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إيرنا» عن بيان العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني قوله، إن هنية وأحد أفراد فريق حمايته اغتيلا صباح أمس، إثر استهداف مقر إقامتهما في طهران.
وجاء في البيان أنه سيتم الإعلان عن سبب هذا الحادث وأبعاده.
وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان التي أقيمت أمس الأول، في طهران.
من جهته، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إسرائيل بالوقوف خلف اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، متوعداً بالرد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن المؤسسات المعنية في إيران تواصل التحقيق في أبعاد وتفاصيل هذا الحادث.  
وذكر كنعاني أن اغتيال هنية في طهران سيعزز الروابط العميقة والمتينة بين إيران وفلسطين. 
من جانبه، دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركةِ حماس إسماعيل هنية، واعتبره عملاً جباناً وتطوراً خطيراً.
ودعا عباس الفلسطينيين إلى الوحدة والصبر والصمود بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وأعلنتْ القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة الإضراب الشامل تنديداً واستنكاراً لاغتيال هنية مع مرافقه في غارة على مقر إقامته في طهران.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة «ليس لها يد» في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران.
وقال في مقابلة متلفزة نشر مكتبه مقتطفات منها: «أولاً لم نكن على علم وليس لنا يد» في ذلك.
وأضاف بلينكن في مقابلة مع قناة «نيوز ايجيا» في سنغافورة: «لا أستطيع أن أشرح لكم ما يعنيه ذلك، أستطيع أن أؤكد لكم ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والأهمية التي يمثلها ذلك بالنسبة للجميع، ما زالت قائمة».
في الأثناء، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه لا يعتقد أن حرباً أوسع في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه، مضيفاً أن الولايات المتحدة تسعى إلى تهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة.
وقال خلال زيارة للفلبين: «لا أعتقد أن الحرب أمر لا مفر منه، أنا متمسك بذلك، أعتقد أن هناك دائماً مجالاً وفرصاً أمام الدبلوماسية».
جاءت تصريحاته بعد أن أعلنت إسرائيل الثلاثاء الماضي أنها قتلت قيادياً بجماعة «حزب الله» اللبنانية حملته المسؤولية عن هجوم أسفر عن سقوط قتلى في هضبة الجولان.
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه تأكيد معلومات حول ضربة أخرى قتلت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في إيران أمس، أجاب أوستن: «ليس لدي أي معلومات إضافية لأقدمها».

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن
فلسطين
إيران
إسماعيل هنية
طهران
الحرس الثوري الإيراني
حماس
حركة حماس
غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
الرياضة
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
اليوم 21:00
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
اليوم 20:54
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©