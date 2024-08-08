بايدن وهاريس يحذّران من خطر ترامب

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، التي ستمثل الحزب الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض، من الخطر الذي يطرحه خصمهما دونالد ترامب على الديمقراطية الأميركية مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال الرئيس الديمقراطي، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس"، إنه في حال خسر سلفه الجمهوري في الانتخابات، "لست واثقا إطلاقا" من حصول انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس.

وشدد على أن ترامب "يعني ما يقول، نحن لا نأخذه على محمل الجد".

والمقابلة، التي بثت الشبكة مقتطفات منها على أن تبثها بالكامل الأحد، هي الأولى التي يجريها الرئيس منذ تخليه في نهاية يوليو الماضي عن الترشح لولاية ثانية.

ولم يقر ترامب بهزيمته أمام بايدن في انتخابات 2020. وتعرض ترامب لآليتي عزل في الكونغرس ووجهت إليه تهمتان بمحاولة قلب نتائج الانتخابات، وتهمة ثالثة لدوره في الهجوم على مقر الكونغرس في 6 يناير 2021، وأدين في دعوى جنائية لإخفائه مبالغ دفعها قبل انتخابات 2016 التي فاز فيها.

من جانبها، حذرت هاريس، خلال جولة انتخابية على ويسكونسن وميشيغن، وهي من الولايات الأساسية للاحتفاظ بالبيت الأبيض، من فوز منافسها الجمهوري.

وقالت، خلال تجمع انتخابي في أو كلير في قلب الغرب الأوسط الأميركي، إن "دونالد ترامب تعهد علنا بأنه في حال إعادة انتخابه، سوف يستخدم القضاء ضد خصومه السياسيين... وحتى أنه سيلغي الدستور، بحسب تعبيره هو نفسه".

- "محاربان مرحان"

قالت المدعية العامة السابقة، خلال جولة انتخابية على ولايات متأرجحة مع مرشحها لنيابة الرئاسة تيم وولز، إن "شخصا يلمح إلى أنه يتعيّن إلغاء دستور الولايات المتحدة يجب ألا يتسنّى له إطلاقا الجلوس خلف ختم رئيس الولايات المتحدة"، داعية الأميركيين إلى نبذ "الفوضى والخوف والكراهية".

وجددت هاريس هجومها، مساء الأربعاء، في ديترويت بولاية ميشيغن خلال مهرجان انتخابي حضره 15 ألف.

ووصفت نفسها وشريكها على التذكرة الديمقراطية بأنهما "محاربان مرحان" يمثلان "الطبقات الوسطى" في المعركة ضد القيود على الحريات التي يعتزم ترامب فرضها.