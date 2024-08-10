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لأول مرة.. زيلينسكي يعلّق على التوغل الأوكراني في روسيا

جنود أوكرانيون على متن دبابة قرب الحدود مع روسيا
10 أغسطس 2024 23:11

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على توغل قوات بلاده داخل الأراضي الروسية.
وأكد زيلينسكي أن كييف تسعى إلى نقل الأزمة داخل روسيا التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، بدأ الثلاثاء ولم تعلق عليه كييف في شكل مباشر إلى الآن.
وقال الرئيس الأوكراني، في مداخلته اليومية "اليوم، وفي شكل متكرر، أعد (قائد القوات المسلحة) تقارير عن الجبهة، عن تحركاتنا ونقل الحرب" إلى أراضي روسيا.
وأضاف زيلينسكي أن "أوكرانيا تثبت أنها قادرة على ممارسة الضغط الضروري".
وباشرت روسيا إجلاء عشرات آلاف المدنيين من منطقة "كورسك" القريبة من الحدود مع أوكرانيا والتي تشهد عملية التوغل.
وخاضت روسيا، اليوم السبت، معارك ضارية ضد آلاف الجنود الأوكرانيين على عمق 20 كيلومترا داخل منطقة "كورسك" بعد أكبر هجوم لأوكرانيا على أراض واقعة تحت السيادة الروسية منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وتوغلت القوات الأوكرانية عبر الحدود الروسية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء واقتحمت بعض الأجزاء الغربية من منطقة كورسك الروسية، في هجوم مفاجئ.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
كورسك
توغل
روسيا
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