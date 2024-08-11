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الهند تكشف عن بذور مقاومة للمناخ لزيادة الإنتاجية

مودي خلال فعالية الكشف عن البذور المحسنة
11 أغسطس 2024 18:04

كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، عن 109 أصناف من بذور محاصيل زراعية وبستانية عالية الإنتاجية، ومقاومة لتغير المناخ ومعززة بيولوجيا، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية ودخل المزارعين.  تشمل هذه الأصناف، التي طورها المجلس الهندي للبحوث الزراعية، 61 محصولا، منها 34 محصولا حقليا و27 محصولا بستانيا.
وكشف مودي عن هذه البذور في ثلاث قطع أراضي زراعية تجريبية في مركز "بوسا" للبحوث الزراعية في نيو دلهي، أثناء زيارته للمركز، حيث تبادل الحديث أيضا مع المزارعين والعلماء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا".
وأفاد بيان رسمي أن مودي أكد على أهمية القيمة المضافة في مجال الزراعة أثناء مناقشة أهمية هذه الأصناف الجديدة مع المزارعين.
وقال المزارعون، الذين حضروا هذه المناسبة، إن من شأن هذه الأصناف الجديدة أن تعود عليهم بفائدة كبيرة للغاية لأنها ستؤدي إلى خفض تكلفة المدخلات.

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المصدر: د ب أ
الهند
ناريندرا مودي
بذور محسنة
الإنتاجية
تحسين الإنتاجية
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