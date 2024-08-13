تعرض سفينتين لهجوم قبالة اليمن

القاهرة (وكالات)

أعلنت هيئتان بحريتان بريطانيتان أن سفينتين تعرضتا لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، أمس، لكن لم يبلغ أي منهما عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إن رباناً أبلغ عن تعرض سفينته لهجوم من قارب مسير جرى تعطيله بنجاح على بعد 63 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن.

وذكرت «الهيئة» وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن السفينة ذاتها أبلغت عن وقوع انفجارين على مقربة منها. وفي وقت لاحق، قال مركز المعلومات البحرية المشترك للبحر الأحمر وخليج عدن، إن السفينة هي ناقلة النفط الخام دلتا أتلانتيكا التي ترفع علم ليبيريا، مشيراً إلى أنها شهدت محاولات هجوم متعددة.

وذكرت «الهيئة» أن سفينة أخرى على بعد 97 ميلاً بحرياً جنوب غربي الحديدة باليمن أبلغت عن وقوع انفجار في محيطها. وقال مركز المعلومات البحرية المشترك، إن السفينة الثانية التي تعرضت للهجوم هي ناقلة النفط الخام التي ترفع علم بنما «أون فينيكس»، مضيفة أنها لم تتعرض لأضرار. ولم تصب أي من السفينتين والطاقمين العاملين عليهما بأي سوء، وتتجهان إلى الميناء التالي.