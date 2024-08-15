الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون يقتلون فلسطينياً ويحرقون منازل ومركبات في الضفة الغربية

سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
16 أغسطس 2024 01:04

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«محادثات الدوحة» تبحث آليات تنفيذ اتفاق الهدنة في غزة
الأمم المتحدة: 40 ألف ضحية في غزة «علامة فارقة وقاتمة للعالم»

قتل فلسطيني، مساء أمس، برصاص مستوطنين إسرائيليين في بلدة «جيت» شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: «قتيل وإصابة حرجة في الصدر برصاص مستوطنين، وصلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي من بلدة جيت». ​​​​​​​
وبذلك يرتفع عدد الضحايا الضفة الغربية جراء عمليات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين إلى 633 منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال شهود عيان، إن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجموا «جيت»، الواقعة على الشارع العام بين مدينتي نابلس وقلقيلية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه السكان ورشقوا المنازل بالحجارة وأضرموا النار في 6 منازل وبمركبات فلسطينية.
بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: «طواقمنا في قلقيلية تتعامل مع إصابة خطيرة برصاص حي في الصدر، نتيجة قيام مستوطنين بإطلاق النار في جيت».
وأشارت إلى أنه جرى نقل المصاب إلى المستشفى، ويجري عملية إنعاش قلب ورئتين له.
وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم.

وزارة الصحة الفلسطينية
فلسطين
إسرائيل
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©