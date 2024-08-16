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تهجير سكان قرية «أم الجمال» الفلسطينية في الأغوار

مستوطنة إسرائيلية على أراضي بالضفة الغربية (أرشيفية)
17 أغسطس 2024 01:00

رام الله (الاتحاد)

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أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في فلسطين، أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين هجّروا، أمس، سكان قرية «أم الجمال» في الأغوار الفلسطينية، بعد الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وينابيع المياه في القرية، وذلك لإقامة بؤرة استيطانية فيها.
وأوضحت الهيئة الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قام بتهجير 26 تجمعاً وقرية فلسطينية في الضفة الغربية، خلال الأشهر العشرة الماضية، ترافق ذلك مع إقامة نحو 30 بؤرة استيطانية، والتخطيط لتحويل 70 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات، مؤكدة أن المستوطنين أضرموا النيران في 273 موقعاً ومنشأة فلسطينية بالضفة الغربية، خلال الشهور العشرة الماضية.

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