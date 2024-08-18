قتلى ومصابون جراء أمطار وفيضانات في باكستان

لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، من بينهم امرأة وطفل، حتفهم وأصيب عدد آخر جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة وحوادث انهيار الأسطح أثناء هطول الأمطار في مختلف أنحاء باكستان.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن الأمطار الموسمية الغزيرة تركزت في أقاليم البنجاب وخيبرباختون خوا وبلوشيستان، حيث تسببت في حدوث انهيارات لمنازل فضلا عن الفيضانات في بعض المناطق.

كما أثرت الفيضانات المفاجئة على حركة المرور على الطريق السريع الباكستاني الأفغاني في منطقة لانديكوتال في منطقة خيبر.

وحذرت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث من احتمال حدوث فيضانات في العديد من المناطق بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية في مدن مختلفة.

وأوضحت أن العديد من المدن، بما في ذلك لاهور وسيالكوت وناروال، بإقليم البنجاب معرضة بشكل خاص لخطر الفيضانات بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أيضًا حدوث فيضانات متوسطة إلى عالية المستوى، في نهر تشيناب.

وفي بلوشستان، تأثرت العديد من المناطق بالفيضانات المفاجئة، مما أدى إلى إتلاف المحاصيل وإصابة العديد من الأشخاص نتيجة انهيار جدران المنازل.