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المستشار الألماني يزور "زولينغن" عقب عملية الطعن

المستشار الألماني أولاف شولتس
26 أغسطس 2024 12:24

 يزور المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين مدينة زولينغن الألمانية عقب ثلاثة أيام من وقوع هجوم طعن أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين.

وأعلن المكتب الصحفي الاتحادي في برلين أنه من المخطط تأبين الضحايا في موقع الهجوم وإجراء محادثات مع عمدة المدينة تيم كورتسباخ وفرق الطوارئ.

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ويرافق شولتس خلال الزيارة رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست. وتم احتجاز المشتبه في تنفيذه الهجوم منذ مساء أمس الأحد في السجن الاحتياطي، ويواجه اتهامات بالانتماء لتنظيم داعش والقتل، من بين أمور أخرى.

وعقب زولينغن يزور شولتس ثلاث مدن في منطقة الرور، حسبما أعلنت الحكومة الألمانية قبل أيام.

المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
المستشار الألماني
المانيا
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