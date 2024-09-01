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أمطار غزيرة ورياح مدمرة تقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا

فيضانات في أستراليا (أرشيفية)
1 سبتمبر 2024 10:56

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في ولاية تسمانيا بجنوب أستراليا اليوم الأحد بعد موجة باردة جلبت رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة لتنطلق تحذيرات من حدوث سيول.

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وقالت شركة الطاقة تاسنتوركس المملوكة للدولة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك "حوالي 30 ألف عميل بلا كهرباء في أنحاء الولاية هذا الصباح".
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني أن الموجة الباردة التي تمر عبر تسمانيا تبتعد "على الرغم من أن الأمطار والعواصف الرعدية لا تزال تهدد بهبوب رياح مدمرة".
وقال وزير إدارة الطوارئ في تسمانيا فيلكس إليس في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن الممتلكات وخطوط الطاقة والبنية التحتية تضررت.
وأصدرت سلطات الطوارئ تحذيرات من السيول مشيرة إلى أنها قد تتسبب في عزل سكان تسمانيا لعدة أيام، بينما تتأهب الولاية لموجة باردة أخرى متوقع حدوثها مساء اليوم الأحد.
وقال المدير التنفيذي لخدمة الطوارئ بولاية تسمانيا ميك لوي في بيان "هناك احتمال بأن تغمر المياه الممتلكات وتنقطع الطرق".

المصدر: وكالات
السيول
انقطاع التيار الكهربائي
أستراليا
الأمطار الغزيرة
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