البيت الأبيض: الحل الدبلوماسي في المنطقة ممكن ومُلح

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن التوصل إلى حل دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط أمر ممكن ومُلح.

واشارت، في إيجاز صحافي، أن الرئيس جون بايدن "لا يزال يعتقد بأن ذلك قابل للتحقق... لا يزال الرئيس يعتقد بأن علينا أن نكون متفائلين والحل الدبلوماسي هو الطريقة الفضلى".

وأكدت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من شأنه أن "يهدئ" المنطقة.

وأضافت جان بيير "نشعر بالخوف والقلق من التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط".

وأوضحت "سنواصل العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى ديارهم".

في السياق ذاته، حذّرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، جميع الأطراف في الشرق الأوسط من التصعيد في ظل استمرار تزايد التوتر، قائلة إن الأولوية بالنسبة لواشنطن هي إيجاد حل دبلوماسي.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في إفادة دورية "لا نريد أن نرى أي طرف يقوم بتصعيد هذا الصراع".