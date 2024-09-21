ألمانيا تدعو لإجراءات ملموسة للتهدئة في المنطقة

شددت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، على "الحاجة الملحة" إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط من أجل منع التصعيد.

وكتبت الوزارة، على منصة إكس "مجددا، تحبس المنطقة برمتها أنفاسها. نحتاج، في شكل ملح، إلى إجراءات ملموسة في الشرق الأوسط لاحتواء الوضع وتجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".

واوضحت أن الوزيرة أنالينا بيربوك كانت على تواصل مع بعض نظرائها في المنطقة وناقشت معهم المراحل الضرورية المقبلة.

في الوقت نفسه، أعربت الحكومة الفدرالية الألمانية عن "قلقها الكبير" حيال تدهور الوضع، مع تأكيدها أن الحرب "ليست أمرا حتميا"، بحسب بيان للمتحدث باسم الحكومة شتيفان هيبسترايت.

وأضاف المتحدث أن "حلا دبلوماسيا للنزاع ينبغي أن يكون ممكنا".

وشددت المستشارية الألمانية على "وجوب ألا يتحول هذا الوضع إلى تدهور إقليمي"، معتبرة أن سيناريو مماثلا "سيخلف تداعيات رهيبة ودائمة على سكان المنطقة برمتها، والتدمير الناتج من مواجهة مماثلة سيكون كارثيا".