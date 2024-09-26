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الإعصار هيلين يتجه نحو ولاية فلوريدا الأميركية

الإعصار هيلين يتجه نحو ولاية فلوريدا الأميركية
26 سبتمبر 2024 10:50

استعدت ولاية فلوريدا الأميركية لوصول الإعصار هيلين اليوم الخميس والذي يتوقع أن يكون قوياً من الفئة الرابعة عندما يضرب شمال غرب الولاية.
وأصدر مسؤولون تحذيرات لسكان المناطق الساحلية الواقعة في مسار الإعصار وطالبوهم بإخلاء منازلهم قبل رياح كارثية وعاصفة قد تودي بحياة الأشخاص نظراً لأن الرياح قد ترفع مستوى مياه البحر التي تبلغ اليابسة بفعل الإعصار إلى 6.1 متر في بعض المناطق.

وعبر الإعصار هيلين خليج المكسيك مكتسباً قوته من مياه المحيط الدافئة. ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في شمال غرب ولاية فلوريدا مساء اليوم الخميس مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 251 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لخبراء الأرصاد الجوية.

وقال نائب مدير المركز الوطني للأعاصير جيمي روم إن من المتوقع أن تصل شدة الإعصار إلى ما بين 4.6 و6.1 متر في منطقة بيج بيند بالولاية حيث من المتوقع وصوله إلى الشاطئ.
وذكر المركز أن أكثر من 40 مليون شخص في ولايات فلوريدا وجورجيا وألاباما معنيون بالتحذيرات من الأعاصير والعواصف المدارية.

وأصدرت السلطات أوامر بإخلاء العديد من المناطق على ساحل فلوريدا على خليج المكسيك، كما أعلنت عشرات المناطق إغلاق المدارس.

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المصدر: وكالات
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إعصار
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