عقوبات أميركية على جماعة استيطانية في الضفة الغربية

واشنطن (وكالات)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات أمس على جماعة استيطانية تقوم بأعمال عنف في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الجماعة دأبت على مهاجمة فلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مضيفة في بيان «تعمل جماعة هيلتوب يوث من خلال تلك الأنشطة العنيفة على زعزعة استقرار الضفة الغربية والإضرار بسلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء». وأوضحت الوزارة أن الجماعة دمرت تجمعات للسكان ونفذت عمليات من بينها القتل والحرق بهدف ترهيب الفلسطينيين.

وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن «تفاقم العنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالمصالح طويلة الأجل للإسرائيليين والفلسطينيين، كما أن ممارسات المنظمات العنيفة مثل هيلتوب يوث لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة.

في الأثناء، اعتقلت القوات الإسرائيلية، خلال اليومين الماضيين، 30 فلسطينياً على الأقل من الضفة، بينهم طفل وأسرى سابقون. وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وبيت لحم.