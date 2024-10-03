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قوى لبنانية تجدد مساعيها لإنهاء شغور الرئاسة

أرشيفية
4 أكتوبر 2024 01:30

بيروت (الاتحاد)

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دفع الهجوم الإسرائيلي على «حزب الله» في لبنان بعض السياسيين اللبنانيين البارزين إلى إطلاق مسعى جديد لإنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ عامين، في محاولة لإعادة الحياة لبلد يعاني من الشلل، بينما يكافح للصمود في ظل الصراع المتصاعد.
ولبنان بلا رئيس أو حكومة بصلاحيات كاملة منذ أكتوبر 2022، بسبب صراع على السلطة كان لـ«حزب الله» دور كبير فيه.
ويتم اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني الذي يتألف من 128 مقعداً. 
وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح.

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