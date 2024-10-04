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"أوتشا":أكثر من 5 ملايين شخص في غرب ووسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات

"أوتشا":أكثر من 5 ملايين شخص في غرب ووسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات
4 أكتوبر 2024 10:05

قالت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أمس الخميس، إن أكثر من 5 ملايين شخص في 16 دولة في غرب ووسط أفريقيا تضرروا من الفيضانات حتى الآن هذا العام.

وأقاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، بأن الفيضانات في غرب ووسط أفريقيا وصلت إلى مستويات كارثية، حيث كانت تشاد والنيجر ونيجيريا من بين الدول الأكثر تضرراً.

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وقال المكتب إن أكثر من ألف شخص توفوا، وتم تهجير ما لا يقل عن 740 ألف شخص، وتعرضت مئات الآلاف من المنازل، وأكثر من 100 مدرسة، والعشرات من المرافق الصحية للأضرار، كما تأثر ما يقرب من 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية.

وأضافت الوكالة، أن جويس ميسويا، المنسقة المؤقتة للإغاثة الطارئة، أعلنت تخصيص 35 مليون دولار من صندوق الاستجابة الطارئة المركزي التابع للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة من الفيضانات في كل من تشاد والنيجر ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو.

المصدر: وام
أفريقيا
الفيضانات
الأمم المتحدة
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