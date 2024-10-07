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الرئيس التونسي يتعهد بمواصلة مكافحة الفساد في ولايته الثانية

احتفالات لأنصار قيس سعيد في الشوارع
8 أكتوبر 2024 01:08

تونس (وكالات)

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تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، بمواصلة تطهير البلاد من الفساد في أول رد فعل له فور الإعلان عن التقديرات الأولية، التي أشارت إلى فوزه بولاية ثانية بأغلبية واسعة من الدور الأول.
وقال سعيد من مقر حملته الانتخابية وسط أنصاره، إنه سيعمل على تطهير البلاد من المفسدين ومن المتآمرين وأن الدولة ستستمر.
وأظهرت نتائج لمؤسسة «سيجما كونساي» التي أذاعها التلفزيون الرسمي مساء أمس الأول بعد ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع، فوز قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة. 89.2 % من أصوات الناخبين بينما حصل المرشح العياشي الزمال الموقوف في السجن على 6.9 % من الأصوات. وجاء مرشح حركة الشعب زهير المغزاوي ثالثاً بنسبة 3.9%. 
وأظهر التلفزيون الرسمي احتفالات لأنصار قيس سعيد في الشوارع.
وقال سعيد إنه ينتظر ما ستعلنه رسمياً الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق أمس الأول أن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع بلغت 27.7 %. 
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعكسر في مؤتمر صحفي إن عمليات الفرز لا تزال مستمرة، وسيجري الإعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق أمس الاثنين.

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