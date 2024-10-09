الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تخطط لعقد قمة سلام بمشاركة روسيا

جندي أوكراني يطلق قذائف في منطقة دونيتسك
10 أكتوبر 2024 01:02

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية أوكرانيا
روسيا تسيطر على قريتين في شرق أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

صرح السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار، بأن كييف تخطط لتنظيم قمة سلام جديدة بنهاية العام الجاري، وترغب في مشاركة روسيا هذه المرة.
وأوضح السفير الأوكراني في مؤتمر صحفي بأنقرة، أن أحد أهم أهداف القمة هو ضمان السلام العادل لأوكرانيا، وإمكانية إجراء المفاوضات من خلال أطراف ثالثة.
إلى ذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، أنه من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي «الناتو».
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن محادثات السلام لن تبدأ إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي أعلنت روسيا ضمها وإذا توقفت عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي تعليقات حول تقارير تفيد بأن الغرب يناقش خياراً يشمل انضمام أوكرانيا إلى الحلف مقابل قبول كييف للسيطرة الروسية على أراضي أوكرانية، قالت زاخاروفا إن تحقيق سلام عادل في أوكرانيا سيكون مستحيلاً من دون ضمان أن أوكرانيا في وضع محايد وغير منحاز.
وأضافت أن ما تصفه روسيا «بالعملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا هو رد فعل على توسع الحلف شرقاً.

روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
السفير الأوكراني
وزارة الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
آخر الأخبار
فلسطينيون يفرون من القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: حربا غزة ولبنان تبرزان ضرورة تعزيز الدولة الوطنية
10 أكتوبر 2024
ترامب وهاريس يأملان بالإفلات من مفاجآت أكتوبر (رويترز)
الأخبار العالمية
«مفاجأة أكتوبر» تثير مخاوف هاريس وترامب
10 أكتوبر 2024
الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي 4 أيام
10 أكتوبر 2024
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
الأخبار العالمية
الإمارات توكد دعم الجهود الاستباقية لمواجهة أزمة المناخ
10 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء غارة إسرائيلية قرب مدينة صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ميقاتي: جهود وقف الحرب على لبنان مستمرة
10 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©