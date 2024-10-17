الجيش الصومالي يتسلم قاعدة عسكرية من الاتحاد الأفريقي

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي أمس، تسلمه قاعدة عسكرية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في البلاد «أتميس» بإقليم جوبا السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن الجيش القول إن «ذلك يمثل نجاحاً كبيراً في المرحلة الثالثة من تخفيض القوات الأفريقية، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر نور أكد أنها «بداية تاريخية بتولي مسؤولية أمننا وأن وزارة الدفاع ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بتسلم أمن البلاد بالكامل».

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أطلق أمس الأول، خطة التحول الوطني للأعوام 2025 - 2029 والتي تأتي في إطار جهود الحكومة الصومالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية شاملة لمستقبل البلاد.