الجمعة 18 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الجيش الصومالي يتسلم قاعدة عسكرية من الاتحاد الأفريقي

مراسم تسليم القاعدة العسكرية
18 أكتوبر 2024 01:17

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قتلى بتفجير انتحاري في الصومال
نيجيريا تنسحب أمام ليبيا!

أعلن الجيش الصومالي أمس، تسلمه قاعدة عسكرية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في البلاد «أتميس» بإقليم جوبا السفلى.  
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» عن الجيش القول إن «ذلك يمثل نجاحاً كبيراً في المرحلة الثالثة من تخفيض القوات الأفريقية، مشيرةً إلى أن وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر نور أكد أنها «بداية تاريخية بتولي مسؤولية أمننا وأن وزارة الدفاع ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها بتسلم أمن البلاد بالكامل».
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أطلق أمس الأول، خطة التحول الوطني للأعوام 2025 - 2029 والتي تأتي في إطار جهود الحكومة الصومالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية شاملة لمستقبل البلاد. 

الجيش الصومالي
الصومال
قاعدة عسكرية
الاتحاد الأفريقي
آخر الأخبار
توزيع الطعام على النازحين في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من مجاعة وكارثة صحية وبيئية في شمال غزة
اليوم 01:17
قاذفة «بي 2» التي استخدمت في استهداف المواقع الحوثية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أميركا تعلن شن «ضربات دقيقة» ضد 5 مواقع حوثية لتخزين الأسلحة
اليوم 01:17
آليات عسكرية لـ«اليونيفيل» في جنوب لبنان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك ببقاء «اليونيفيل» في الجنوب
اليوم 01:17
كامالا هاريس ودونالد ترامب (رويترز)
الأخبار العالمية
استطلاعات جديدة: ترامب يمحو مكاسب هاريس
اليوم 01:17
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يطلقون الرصاص تجاه قاطفي الزيتون في طولكرم
اليوم 01:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©