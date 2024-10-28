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أفغانستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أرشيفية
29 أكتوبر 2024 01:03

إسلام آباد (وكالات)

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أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أمس، إطلاق حملة أخرى للتطعيم ضد شلل الأطفال، تستهدف حماية أكثر من 6.2 مليون طفل دون سن الخامسة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور شرفات زمان، في بيان له إن الحملة التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي الرابعة هذا العام، ستشمل 16 من أقاليم البلاد البالغ عددها 34.
وحث المسؤول الأفغاني علماء الدين وزعماء المجتمعات المحلية والآباء وغيرهم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع، على دعم الحملة وحماية الأطفال من الإصابة بشلل الأطفال، وهو مرض قد يؤدي إلى الشلل والوفاة.
وكان قد تم تأجيل حملة سابقة للتطعيم ضد شلل الأطفال في سبتمبر الماضي، وسط مناقشات بشأن تحويل الاستراتيجية من التطعيم من منزل إلى منزل، إلى التطعيم من موقع إلى موقع بأجزاء من البلاد.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في ديسمبر الماضي، من أن عودة المهاجرين الأفغان من دول الجوار، تزيد من خطر انتشار شلل الأطفال.

شلل الأطفال
مكافحة شلل الأطفال
فيروس شلل الأطفال
أفغانستان
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