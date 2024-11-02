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من هي زعيمة حزب المحافظين البريطاني الجديدة؟

كيمي بادينوك الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين في بريطانيا
2 نوفمبر 2024 21:04

انتخب الحزب المحافظ في بريطانيا، اليوم السبت، اليمينية كيمي بادينوك زعيمة له، لتحل مكان ريشي سوناك الذي تنحى بعد هزيمة الحزب في انتخابات يوليو البرلمانية أمام حزب العمال.
وصوّت 57 في المئة من أعضاء الحزب لصالح بادينوك لتفوز على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك.
ولدت بادينوك، البالغة 44 عاما، في العاصمة البريطانية لندن لأبوين من نيجيريا ونشأت في لاغوس.
وأكدت أول زعيمة من أصول أفريقية لحزب سياسي وطني بريطاني بأن توليها المنصب هو "شرف هائل" لكن "المهمة التي أمامنا صعبة".
وأضافت "علينا أن نكون صادقين بشأن حقيقة أننا ارتكبنا أخطاء" و"تركنا المبادئ تنهار"، مؤكدة "حان الوقت للعمل والتجديد".
انضمت بادينوك، الحاصلة على شهادات عدة من جامعات بريطانية في القانون وهندسة الكمبيوتر، إلى حزب المحافظين في 2005.
بدأت مسيرتها المهنية في القطاع الخاص حيث عملت في تكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفي قبل أن تدخل عالم السياسة قبل عقد، لتفوز بمقعد أخيرا في هيئة لندن التشريعية عام 2015.
في 2017، انتخبت عضوا في مجلس العموم البريطاني (مجلس النواب في البرلمان) عن حزب المحافظين. وشغلت وظائف وزارية عدة في حكومات لحزب المحافظين منها وزيرة التجارة ووزيرة المساواة.
وهنأها رئيس الوزراء كير ستارمر قائلا على منصة "إكس": "أول زعيمة من أصول أفريقية لحزب في ويستمنستر. إنها لحظة تشكل مصدر فخر لبلدنا".
وبصفتها زعيمة لحزب المعارضة، ستقود بادينوك كتلة المحافظين في مجلس العموم، وستواجه زعيم حزب العمال رئيس الوزراء ستارمر في مجلس العموم البريطاني كل أربعاء في جلسات مساءلة رئيس الوزراء التقليدية.
عرفت بتأييدها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتعتبر رئيسي الوزراء المحافظين ويستون تشريشل ومارغريت تاتشر أبطالها المفضلين.
دعت بادينوك إلى إعادة فرض القيم المحافظة، متّهمة حزبها بأنه بات ليبراليا بشكل متزايد في ما يتعلّق بقضايا اجتماعية.
وتصف نفسها بأنها شخصية صريحة.
ولدى حديثها عن الهجرة، قالت بادينوك "لا يحق لجميع الثقافات بشكل متساو" الحصول على حق الإقامة في المملكة المتحدة.
شددت الزعيمة الجديدة للمحافظين على أن انتقاد أسلوبها الفظ في غير مكانه.
وقالت لشبكة "سكاي نيوز": "لست خجولة. يختار الناس عادة نقاط قوّتك ويقدّمونها على أنها نقاط ضعف".
الزعيمة الجديدة لحزب المحافظين متزوجة من هاميش بادينوك ولهما ثلاثة أولاد: بنتان وابن.

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المصدر: وكالات
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