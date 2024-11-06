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إجلاء الآلاف قبيل وصول إعصار «رافائيل»

إجلاء الآلاف قبيل وصول إعصار «رافائيل»
6 نوفمبر 2024 22:49

قال خبراء الأرصاد الجوية، إن العاصفة الاستوائية رافائيل اشتدت، اليوم الأربعاء، إلى إعصار من الفئة الثالثة قبل ساعات فقط من وصولها إلى اليابسة في غرب كوبا، فيما يحذر خبراء الأرصاد من أنها قد تكون مصحوبة بعواصف «تهدد الحياة» ورياح وفيضانات مفاجئة. وتم إجلاء الآلاف من الأشخاص غربي الجزيرة كإجراء احترازي قبل أن يضرب إعصار رافائيل كوبا اليوم بعد أن أغرق جامايكا وجزر كايمان بالأمطار أمس الثلاثاء. 
وتم تعليق الدراسة والمواصلات العامة في أجزاء من الجزيرة حيث أصدرت السلطات تحذيراً بشأن حالة الطقس القادمة لغرب البلاد.
 وشرع العمال في تأمين المباني وإزالة القمامة على طول ساحل هافانا استعداداً للفيضانات. وكان هذا خبر سيء آخر لكوبا، التي عانت من انقطاع الكهرباء خلال تعافيها من إعصار آخر قبل أسبوعين أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الجزء الشرقي من الجزيرة. وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن «الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات يجب أن يتم إنهاؤها على وجه السرعة».

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المصدر: د ب أ
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