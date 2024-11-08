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"رافاييل" يوقف إنتاج كميات كبيرة من النفط والغاز في أميركا

منصة إنتاج نفط في خليج المكسيك في الولايات المتحدة
9 نوفمبر 2024 00:23

قال مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن أكثر من 23 بالمئة من إنتاج النفط الخام و10 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك، توقف بسبب الإعصار "رافاييل".
وأضاف المكتب أن منتجي الطاقة أوقفوا 408830 برميلا يوميا من إنتاج النفط ونحو 201 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي من مياه خليج المكسيك.
اجتاح الإعصار "رافاييل"، اليوم، خليج المكسيك حيث من المتوقع أن يتلاشى بعد أن اجتاح كوبا، مما أدى إلى تدمير شبكة الكهرباء في البلاد وانهيار مئات المنازل.
وأفاد المركز الوطني للأعاصير في ميامي بأن الإعصار حمل معه رياحا متواصلة بلغت سرعتها القصوى 110 ميل في الساعة (175 كيلومترا في الساعة) وكان يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 9 أميال في الساعة (15 كيلومترا في الساعة).
ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار غربا نحو المكسيك في الأيام القادمة، وحذر خبراء الأرصاد من أن موجات الإعصار من المرجح أن تتسبب في "أمواج وتيارات مدمرة مهددة الحياة".

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المصدر: وكالات
خليج المكسيك
إنتاج النفط
الغاز الطبيعي
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