السبت 9 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا الجنوبية: تأثر طائرات وسفن جراء تشويش من بيونغ يانغ

طائرة عسكرية تابعة لكوريا الجنوبية
9 نوفمبر 2024 19:22

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر على عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في العاصمة سول، في بيان، إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في هايجو وكايسونغ أمس واليوم (8-9 نوفمبر)"، مضيفة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.
ودعا الجيش القوارب والطائرات المدنية الكورية الجنوبية، التي تسافر في البحر الأصفر وفوقه، بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، إلى توخي الحذر.
وتابع الجيش "نحض كوريا الشمالية بشدة على التوقف فورا عن استفزازاتها... ونحذرها من أنها ستتحمل مسؤولية أي مشكلات ناتجة عن ذلك".
يتمثل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في بث إشارات غير معروفة تجعل أجهزة نظام تحديد المواقع غير صالحة للاستخدام في الملاحة.
واتهمت سول، في مناسبات عدة خلال السنوات الأخيرة، كوريا الشمالية بتنفيذ هذا النوع من التشويش انطلاقا من أراضيها.
يأتي ذلك بعد أيام على اختبار كوريا الشمالية، المسلحة نوويا، صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب وصفته بيونغ يانغ بأنه الأكثر تقدّما في ترسانتها.

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية تطلق مشروعاً لتطوير مسبار لاستكشاف الفضاء
تجديد «التعاون» بين اتحاد الكرة و«الكوري الجنوبي»
المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
التشويش
نظام تحديد المواقع العالمي
آخر الأخبار
جزء من المواقع الأثرية المكتشفة في الكويت
الترفيه
اكتشاف مواقع أثرية تعود إلى 4000 عام في الكويت
اليوم 19:58
ريال مدريد يصب جام غضبه على أوساسونا برباعية
الرياضة
ريال مدريد يصب جام غضبه على أوساسونا برباعية
اليوم 19:51
الظفرة ينافس العربي على صدارة «دوري الأولى»
الرياضة
الظفرة ينافس العربي على صدارة «دوري الأولى»
اليوم 19:46
الأبطال الصاعدون يخطفون الأضواء في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
الأبطال الصاعدون يخطفون الأضواء في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 19:41
«عائلة هنريك سايبرت» قصة نجاح برازيلية على بساط «الجوجيتسو أبوظبي»
الرياضة
«عائلة هنريك سايبرت» قصة نجاح برازيلية على بساط «الجوجيتسو أبوظبي»
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©